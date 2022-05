I Maneskin alla sfilata di Gucci a Castel Del Monte, tra gli ospiti anche Lady Gaga e Iggy Pop (Di lunedì 16 maggio 2022) L’arrivo dei Maneskin alla sfilata di Gucci ha mandato in delirio i fan. La band romana capitanata da Damiano David è appena rientrata dall’Eurovision 2022 per il quale si è esibita sabato 14 maggio in occasione della finale della gara. Ieri sera, domenica 15 maggio, i Maneskin sono arrivati a Trani mentre una folla di fan li attendeva. La sfilata Cosmogonie di Gucci Gucci ha scelto la frazione di Castel Del Monte, Trani (Puglia, BAT) per l’evento Cosmogonie, un’occasione per presentare in anteprima la nuova collezione omonima di Alessandro Michele. L’evento si terrà proprio nel maniero Castel Del Monte, oggi Patrimonio dell’Unesco. Tutto avrà inizio alle 20 con una ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) L’arrivo deidiha mandato in delirio i fan. La band romana capitanata da Damiano David è appena rientrata dall’Eurovision 2022 per il quale si è esibita sabato 14 maggio in occasione della finale della gara. Ieri sera, domenica 15 maggio, isono arrivati a Trani mentre una folla di fan li attendeva. LaCosmogonie diha scelto la frazione diDel, Trani (Puglia, BAT) per l’evento Cosmogonie, un’occasione per presentare in anteprima la nuova collezione omonima di Alessandro Michele. L’evento si terrà proprio nel manieroDel, oggi Patrimonio dell’Unesco. Tutto avrà inizio alle 20 con una ...

