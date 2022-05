Heard: Depp era “allucinato”, riprende il processo in Virginia (Di lunedì 16 maggio 2022) La testimonianza di Amber Heard è ripresa lunedì nel processo per diffamazione da 50 milioni di dollari di Johnny Depp contro di lei, l’attrice ha fornito ulteriori dettagli sui presunti abusi del suo ex marito durante il loro matrimonio. Quali prove ha presentato la Heard? Una foto, del 15 dicembre 2015, mostrava la sua tempia contusa. Heard ha testimoniato che Depp ha causato la ferita durante una delle loro discussioni. Le sue parole “Johnny aveva la sua mano su una parte della mia faccia, con la mia faccia in giù, e mi dava pugni in testa, ripetutamente pugni in testa”, ha detto. “Questo è ciò che ha causato quel livido nella mia tempia.” L’uso di droghe Nella testimonianza, Heard ha affermato che a gennaio 2016 l’uso di droghe di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 16 maggio 2022) La testimonianza di Amberè ripresa lunedì nelper diffamazione da 50 milioni di dollari di Johnnycontro di lei, l’attrice ha fornito ulteriori dettagli sui presunti abusi del suo ex marito durante il loro matrimonio. Quali prove ha presentato la? Una foto, del 15 dicembre 2015, mostrava la sua tempia contusa.ha testimoniato cheha causato la ferita durante una delle loro discussioni. Le sue parole “Johnny aveva la sua mano su una parte della mia faccia, con la mia faccia in giù, e mi dava pugni in testa, ripetutamente pugni in testa”, ha detto. “Questo è ciò che ha causato quel livido nella mia tempia.” L’uso di droghe Nella testimonianza,ha affermato che a gennaio 2016 l’uso di droghe di ...

Advertising

fisco24_info : Depp vs Heard: Amber racconta il compleanno degli orrori: Ripreso il processo, la Heard sul banco dei testimoni - tripps42 : siamo passati dalle forche contro johnny depp e santificazione di amber heard, alle forche contro amber heard e san… - Nyankhra : @Nicole190820971 @phegateaux Su YouTube metti streaming depp heard e trovi il channel di sky news, ma ce n'è anche un altro - rachelgreeyn : non di nuovo quel processo oggi su ogni social con le continue prese in giro minacce e insulti verso heard e la san… - lisboaalmando : @scherzogeniale Appunto, alla fine non si sta decidendo chi deve vincere il nobel tra i due, né chi dei due sia una… -