Governo Draghi | una maggioranza debordante e traballante

(Di lunedì 16 maggio 2022) Passa da una fase difficile a un’altra possibilmente più complessa il, che con la suaormai fa acqua da tutte le parti. Ogni giorno c’è un nuovo motivo che può portarlo alla crisi. Eppure, eccolo sempre in piedi, anche se un po’ malconcio per via delle mille quotidiane turbolenze che lo attraversano e che intersecano i partiti della grande coalizione. Pur tra tante polemiche, divergenze e scontri tra le forze politiche che sostengono l’esecutivo, si va avanti. Una fase difficile, percorsa da costanti tensioni, che sembra destinata a durare a lungo: un anno, settimana più, settimana meno, vale a dire fino alla scadenza naturale della legislatura. Ma anche meno, secondo alcuni osservatori, fino a inizio autunno, ottobre, con elezioni anticipate. Del resto, in questo momento non ...

Advertising

reportrai3 : #Report mostra in esclusiva con documenti inediti l’influenza della lobby dell’industria fossile che ci sarebbe sta… - reportrai3 : Pochi mesi dopo l’annuncio di Enel prima il governo Conte e poi il governo Draghi hanno deciso di costruire davanti… - marattin : Quella della giustizia tributaria varata ieri dal governo Draghi è una riforma radicale e giusta. In Parlamento bis… - MarsellaLuca : Ad aggiungersi alla lista di chi vorrebbe vietare il corteo di CasaPound a Roma contro il governo Draghi, è Alessan… - OBonomi : RT @hystrionico1984: Ora 'EVACUARE' il governo Draghi -

...un Paese e un. Non c'è bisogno di ex Primi Ministri del Nord che vi diano consigli. Mi limito a godermi le colline di Fiesole e il centro di Firenze e resto un grande fan di Mario'. D'...... è arrivata poco fa a palazzo Chigi per incontrare il presidente del Consiglio, Mario. 12.10 ... 10.50 Australia, nuove sanzioni contro Russia e Bielorussia Ilaustraliano ha annunciato un ...Roma, 18 mag. (askanews) - 'Ieri avevamo avvertito il presidente del Consiglio e il governo, perchè ieri si è capito che si stava lavorando in ...Nei giorni in cui è più alto l'allarme per i cyber-attacchi, il Governo vara la Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026: un'ottantina di azioni per rafforzare la resilienza nella transizione d ...