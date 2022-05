Gelato | balzo dei consumi | in Puglia circa tremila esercizi ed oltre cinquemila addetti Si sconta l' impennata dei costi

(Di lunedì 16 maggio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldirettideidicon l’arrivo del grande caldo nel primo vero anticipo di estate del 2022 nonostante un aumento dei prezzi che sfiora il 10%, con gli aumenti che colpiscono il settore delche conta in3.000 gelaterie, con 5.500. E’ quanto afferma la Coldiretti, sulla base degli ultimi dati Istat su uno dei prodotti più amati da italiani e stranieri che peròl’deiper l’energia e le materie prime usate nelle preparazioni, dallo zucchero (+6%) al latte (+7%) fino alle uova (+9%) anche a causa delle tensioni internazionali legate alla guerra in Ucraina. Un settore – ...

