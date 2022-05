Galimberti a La7: “Non bisogna umiliare Putin? Ma v’immaginate se Churchill avesse detto lo stesso su Hitler? Non si tratta coi dittatori” (Di lunedì 16 maggio 2022) “Sento dire che non bisogna umiliare Putin, ma v’immaginate se Churchill e gli americani avessero detto: ‘Non umiliate Hitler‘? Ma stiamo scherzando? Questi uomini che usano la forza per esprimere i loro desideri, che nel caso di Putin è distruggere l’Ucraina, non si siederanno mai a un tavolo. È impossibile che Zelensky e Putin trattino, perché sarebbe come vedere Churchill e Hitler insieme prima della disfatta della Germania. Non si può trattare coi dittatori, proprio per la loro psicologia”. Così a “In onda” (La7) il filosofo Umberto Galimberti esprime la sua contrarietà alla linea del presidente francese Emmanuel Macron, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) “Sento dire che non, masee gli americaniro: ‘Non umiliate‘? Ma stiamo scherzando? Questi uomini che usano la forza per esprimere i loro desideri, che nel caso diè distruggere l’Ucraina, non si siederanno mai a un tavolo. È impossibile che Zelensky etrattino, perché sarebbe come vedereinsieme prima della disfatta della Germania. Non si puòre coi, proprio per la loro psicologia”. Così a “In onda” (La7) il filosofo Umbertoesprime la sua contrarietà alla linea del presidente francese Emmanuel Macron, ...

