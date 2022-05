Francesca Ferragni con il pancione in bella vista su Instagram è splendida

Leggi su dilei

(Di lunedì 16 maggio 2022) La gravidanza le dona tantissimo: negli occhi c’è quella luce che racconta di una grande gioia, il corpo le è cambiato, diventando un luogo pieno di vita.è magnifica, la data tanto attesa si sta avvicinando e si nota dalinmostrato sui social.e felice come non mai.mostra ilha pubblicato uno scatto in cui mostra il, non è la prima volta che la sorella di Chiara e di Valentina pubblica delle immagini in cui la si vede posare in biancheria per far vedere come sta crescendo la pancia e come è cambiato il suo corpo. Un inno alla bellezza in ogni momento della vita e alla ...