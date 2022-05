Eurovision 2022, l'accusa della Romania: 'Modificati i voti per far vincere l'Ucraina' (Di lunedì 16 maggio 2022) All' Eurovision Song Contest vince la Kalush Orchestra . La band Ucraina ha sbaragliato la concorrenza, ma c'è chi adesso getta ombre sul loro trionfo. Il voto della giuria rumena espresso a favore ... Leggi su leggo (Di lunedì 16 maggio 2022) All'Song Contest vince la Kalush Orchestra . La bandha sbaragliato la concorrenza, ma c'è chi adesso getta ombre sul loro trionfo. Il votogiuria rumena espresso a favore ...

