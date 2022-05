Elezioni | Calenda | terzo polo con +E e civiche

(Di lunedì 16 maggio 2022) "Noi possiamo costruire unalternativo con più Europa e listeche dica non ce ne frega niente di essere di destra o di sinistra ma di come si fanno le cose, come abbiamo fatto a ...

Advertising

AngelaLanotte : ?? Nuovo Podcast! 'Episodio 11 Il caso della giornalista che odiava i peti, calenda vs zaghi e L'eurovision per la P… - superpave : RT @AntScibilia: La Democrazia liberale occidentale è a misura di redditi di 30.000 € netti all'anno. Chi ha meno alle elezioni o si astie… - BansCollector : RT @AntScibilia: La Democrazia liberale occidentale è a misura di redditi di 30.000 € netti all'anno. Chi ha meno alle elezioni o si astie… - AntScibilia : La Democrazia liberale occidentale è a misura di redditi di 30.000 € netti all'anno. Chi ha meno alle elezioni o si… - marcoru24593853 : @ziobedo @CarloCalenda @RobertoLocate14 ma parla del Parlamento Italiano o del Parlamento Europeo?No perchè Calenda… -

Così il leader di Azione, Carlo, a Coffee Break su la La7 parlando delle prossime sfide elettorali. "Sarà la sfida tra due coalizione con dentro atlantisti e filorussi in entrambi gli ...... per l'evento sul Sud a Sorrento, inviato dal leader di Azione Carlo, "temuto" come ... Secondo Gelmini, invece, è incomprensibile destituire, a ridosso dellelocali, anziché - sarebbe ..."Noi possiamo costruire un terzo polo alternativo con più Europa e liste civiche che dica non ce ne frega niente di essere di destra o di sinistra ma di come si fanno le cose, come abbiamo fatto a Rom ...Il racconto a "Zona Bianca" dopo il rifiuto per le elezioni a Salerno: "Mi hanno detto che non era etico, ma ci riproverò" ...