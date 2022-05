Djokovic dopo Roma vuole conquistare anche Parigi: sarebbe la prima volta (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma abbraccia il numero 1 del mondo Novak Djokovic, re al Foro Italico per la sesta volta, e consola Stefanos Tsitsipas, il campione triste alla ricerca dell'accoppiata Monte Carlo - Roma che lo ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 16 maggio 2022)abbraccia il numero 1 del mondo Novak, re al Foro Italico per la sesta, e consola Stefanos Tsitsipas, il campione triste alla ricerca dell'accoppiata Monte Carlo -che lo ...

