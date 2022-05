Diabete di tipo 1, qual è la malattia di Luigi Strangis vincitore di Amici 2022: sintomi e cure (Di lunedì 16 maggio 2022) Diabete di tipo 1, come riconoscerlo e come curarlo? In queste ore in molti stanno cercando informazioni proprio su quella che è la malattia di Luigi Strangis il vincitore di Amici 2022, ma non tutti sanno che si tratta di una malattia autoimmune con la quale, per il momento, c’è poco da fare in quanto non esiste una vera e propria cura definitiva. Il Diabete di tipo 1 non si sceglie ma arriva e per Luigi Strangis è arrivato a sedici anni e in questo periodo non ha potuto far altro che conviverci portando nella scuola di Amici una serie di informazioni e di ritmi diversi. Ma qual è la malattia del ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 16 maggio 2022)di1, come riconoscerlo e come curarlo? In queste ore in molti stanno cercando informazioni proprio su quella che è ladiildi, ma non tutti sanno che si tratta di unaautoimmune con lae, per il momento, c’è poco da fare in quanto non esiste una vera e propria cura definitiva. Ildi1 non si sceglie ma arriva e perè arrivato a sedici anni e in questo periodo non ha potuto far altro che conviverci portando nella scuola diuna serie di informazioni e di ritmi diversi. Maè ladel ...

