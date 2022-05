Decreto Ucraina bis, alla Camera manca per due volte il numero legale: la Lega è il partito con più assenti (Di lunedì 16 maggio 2022) Anche al secondo tentativo di votare la pregiudiziale di Fdi sul Decreto legge Ucraina Bis è mancato nell’Aula della Camera il numero Legale. Il voto sarà ripetuto tra un’ora, alle 17.10. Le assenze erano tutte nella maggioranza: diversi deputati di Fdi hanno infatti partecipato alla votazione. Dai tabulati della votazione emerge che questa volta i voti mancanti per il numero Legale sono saliti a 19. La Lega con circa il 68% di non partecipanti al voto si conferma il gruppo con le maggiori assenze. Il primo voto era stato alle 15 e anche in quel caso era mancato il numero Legale, tanto da costringere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Anche al secondo tentativo di votare la pregiudiziale di Fdi sulleggeBis èto nell’Aula dellail. Il voto sarà ripetuto tra un’ora, alle 17.10. Le assenze erano tutte nella maggioranza: diversi deputati di Fdi hanno infatti partecipatovotazione. Dai tabulati della votazione emerge che questa volta i votinti per ilsono saliti a 19. Lacon circa il 68% di non partecipanti al voto si conferma il gruppo con le maggiori assenze. Il primo voto era stato alle 15 e anche in quel caso erato il, tanto da costringere ...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : 'Credo che dopo un terzo decreto di invio di armi all'Ucraina avremo già dato come Italia un contributo sufficiente… - NicolaPorro : Che tipo di armi mandiamo in Ucraina? @pbecchi e Palma hanno letto il decreto e notato un dettaglio su cui porre at… - LLC0429 : RT @ultimora_pol: #Italia #Camera ?? Decreto Ucraina, manca ancora il numero legale. La seduta riprende alle 17. @ultimora_pol - ultimora_pol : #Italia #Camera ?? Decreto Ucraina, manca ancora il numero legale. La seduta riprende alle 17. @ultimora_pol - paola124291 : RT @MarcoRizzoPC: Parlano di democrazia, mentre passa il terzo decreto del governo Draghi per l’invio di altre armi all’Ucraina. Nessun vo… -