Covid oggi Puglia | 814 contagi e 1 morto | bollettino 16 maggio

(Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 814 i nuovida coronavirus15in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano un. I nuovi casi, individuati attraverso 8.127 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 293; Bat: 42; Brindisi: 89; Fa: 110; Lecce: 202; Taranto: 71; Residenti fuori regione: 6; Provincia in definizione: 1. Sono 89.054 le persone attualmente positive, 451 ricoverate in area non critica e 25 in terapia intensiva. Dati complessivi: 1.109.716 casi totali, 10.831.600 tamponi eseguiti, 1.012.265 persone guarite e 8.397 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

