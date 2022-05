Classifica ATP | salgono Sinner e Fognini | Berrettini in calo Cresce Pellegrino

(Di lunedì 16 maggio 2022) I due azzurri guadagnano posizioni dopo gli Internazionali BNL d’Italia: una in più per Jannik (12) e cinque per Fabio. Matteo ancora alle prese con un infortunio scende al n. 10, ai box al pari di Musetti ora n. 57. Calano anche Sonego (35), Mager (119), Travaglia (121) e Cecchinato (134). Balzo in avanti perche guadagna 36 posizioni.

Dondolino72 : RT @SuperTennisTv: ?? Classifica #ATP: Djokovic saldo al comando dopo la vittoria a Roma contro Tsitsipas che scavalca Nadal al 4° posto. Ru… - fabrizsaporito : RT @SuperTennisTv: ?? Classifica #ATP: Djokovic saldo al comando dopo la vittoria a Roma contro Tsitsipas che scavalca Nadal al 4° posto. Ru… - SuperTennisTv : ?? Classifica #ATP: Djokovic saldo al comando dopo la vittoria a Roma contro Tsitsipas che scavalca Nadal al 4° post… - sportdome_it : ATP Ranking singolare: Alcaraz vola, Musetti risale la classifica mondiale - CorriereUmbria : Tennis, ranking Atp dopo Roma: Tsitsipas supera Nadal. Il re è Djokovic, sale Sinner. Così gli altri italiani… -

Favoriti per il Roland Garros Sia per lache per questo torneo posso dire che sono un ... 'È il presente e il futuro del tennis' Novak Djokovic commenta le 1000 vittoriee parla della ...Migliora laBianca Andreescu che guadagna ben 18 posizioni e fa importanti passi avanti in. Ranking/Wta 02/05/2022 La Giorgi avvicina il Best Ranking, cala la Paolini ...Il torneo di Roma non sorride ai tennisti italiani, salvo Fognini (+5). Tsitsipas sorpassa Nadal al 4° posto, Djokovic più tranquillo in vetta ...Tennis, ecco la nuova classifica Atp dopo gli internazionali di Roma . Internazionali d'Italia che sono stati entusiasmanti e proprio ...