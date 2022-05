Cecchinato-Thiem in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Atp Ginevra 2022

Advertising

sportface2016 : #Cecchinato - #Thiem a Ginevra: come seguirla in tv - BettingVini : ?? Tenis | Atp Genebra Dominic Thiem x Marco Cecchinato - Cecchinato +3.5 @1.83 1u #bettingtwitter #apostadodia… - Guido17595958 : @tennisti_brutti Domani c’è Cecchinato-Thiem a Ginevra 4 anni fa valeva una semifinale a Parigi - PietroMarazzato : 4 anni fa Cecchinato-Thiem era una semifinale al Roland Garros, oggi è un primo turno al 250 di Ginevra tra una wild card e un qualificato - ilsainel : A Ginevra sfida tra il numero 162 del mondo e il 122, che poi è la riedizione della semifinale Slam del Roland Garr… -

... LUNEDI 16 MAGGIO CENTER COURT dalle ore 12.00 - Ivashka vs Giron a seguire - (7) Delbonis vs (WC) Berankis a seguire - Gasquet vs Millman non prima delle ore 18.00 - (WC)vs ( Q)a ...... il russo potrebbe incontrare ai quarti di finale tennisti del calibro di Dominice Alexander ... Marcoha inoltre battuto Julian Lenz al primo turno del torneo di qualificazioni e ...Oggi, lunedì 16 maggio, ci apprestiamo a vivere una giornata molto intrigante di sport a partire dal primo turno delle qualificazioni del Roland Garros. 12 tennisti azzurri scendono in campo già oggi ...Marco Cecchinato conquista la qualificazione al tabellone principale del torneo di Ginevra "Gonet Geneva Open", torneo Atp 250, dotato di un montepremi pari a ...