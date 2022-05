Bimbo di un anno in ospedale in fin di vita, l’ipotesi choc sui genitori. La versione della mamma (Di lunedì 16 maggio 2022) Bimbo di un anno in fin di vita presunto vittima di maltrattamento. Il neonato è arrivato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in condizioni disperate. Era avvolto in una coperta inzuppata d’acqua, nudo e tutto bagnato, praticamente non respirava più. Arresto cardiaco e ipotermia la diagnosi. Sono stati necessari sette minuti di rianimazione per strappare il piccolo dall’abbraccio della morte. Sul suo corpo sono state anche riscontrate lesioni di natura ancora non chiara. Per salvare la vita al piccolo sono stati decisivi l’intervento degli operatori sanitari del pronto soccorso e dell’equipe della Terapia Intensiva. Il neonato è stato prima intubato e poi stabilizzato, quindi ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva neonatale ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 16 maggio 2022)di unin fin dipresunto vittima di maltrattamento. Il neonato è arrivato all’Santa MariaMisericordia di Perugia in condizioni disperate. Era avvolto in una coperta inzuppata d’acqua, nudo e tutto bagnato, praticamente non respirava più. Arresto cardiaco e ipotermia la diagnosi. Sono stati necessari sette minuti di rianimazione per strappare il piccolo dall’abbracciomorte. Sul suo corpo sono state anche riscontrate lesioni di natura ancora non chiara. Per salvare laal piccolo sono stati decisivi l’intervento degli operatori sanitari del pronto soccorso e dell’equipeTerapia Intensiva. Il neonato è stato prima intubato e poi stabilizzato, quindi ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva neonatale ...

