Anna Falchi evviva il catcalling non mi offendo per niente sono contenta se mi fischiano per strada (Di lunedì 16 maggio 2022) Anna Falchi spiazza tutti durante la sua partecipazione al programma radiofonico di Radio1, Un Giorno da Pecora, ha risposto alla domanda “Cosa pensa del catcalling?”, esprimendo la sua piena approvazione. «Viva, sono contenta, non mi offendo per niente, dopo i cinquant’anni poi che ce ne fossero. E poi magari sono pure carucci quelli che mi Leggi su gossivip.myblog (Di lunedì 16 maggio 2022)spiazza tutti durante la sua partecipazione al programma radiofonico di Radio1, Un Giorno da Pecora, ha risposto alla domanda “Cosa pensa del?”, esprimendo la sua piena approvazione. «Viva,, non miper, dopo i cinquant’anni poi che ce ne fossero. E poi magaripure carucci quelli che mi

Advertising

Adnkronos : Anna Falchi: ''Sono d’accordo sull’entrata della #Finlandia nella #Nato. Va fatto a scopo preventivo come ha fatto… - trash_italiano : Is this Er Faina? [Anna Falchi a Un Giorno Da Pecora] - marcoDeAmicis : RT @GCerqueti: Considerato il capolavoro partorito dalla madre di Anna Falchi, nata peraltro a Tampere, per me la Finlandia doveva far part… - Bruno_410 : RT @GCerqueti: Considerato il capolavoro partorito dalla madre di Anna Falchi, nata peraltro a Tampere, per me la Finlandia doveva far part… - ONadde : @askEmiliano @stefanoepifani che poi non ho capito, ci siamo sorbiti le opinioni di pippo franco sui vaccini e non… -