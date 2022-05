Anche se Trump dovesse tornare su Twitter | i suoi post uscirebbero con sei ore di ritardo

Advertising

GuidoDeMartini : ???? IL RITORNO DI TRUMP, PER ORA SOLO SU TWITTER ???? MA si spera presto, il più presto possibile, anche nel suo ruolo di Presidente!???????????? - VincenzoViolano : @DmitryEvic Trump vinse anche le ultime elezioni, l’insabbiamento del furto operato dai buoni Dem rimarrà uno dei p… - amangelone : @GiovaQuez Ti va bene anche Biden e non solo Trump. ;-) - condaghe : @TwittGiorgio Io preferisco Biden a Putin, anche fosse il peggior presidente di sempre, e dopo Trump è veramente di… - uncletomablogZ : L'obiettivo di Dugin, il mentore di Putin, ma anche di Salvini e di buona parte della destra statunitense (Trump in… -

L'HuffPost

... ma hanno trovato la loro nicchia di pubblicoOan e Newsmax, tv ultra - trumpiane che si sono ... tra cui c'è il capo di gabinetto di Donald, Mark Meadows), certo gli interventi non mancano ...Per Fiona Hill, ex consigliera sulla Russia di Bush, Obama e, è difficile trovare un interlocutore adatto per un negoziato tra Mosca e Kiev, ma le ... è un problemaper Washington. Al ... Trump c'è ancora ed è più pericoloso di prima: cerca di tornare alla Casa Bianca con i complottisti di QAnon Il pubblico del Festival di Cannes ha scoperto a sorpresa la presenza di Jessica Chastain nel film Armagedon Time. Jessica Chastain ha sorpreso il pubblico del Festival di Cannes con un ruolo nel film ...Vuole la rivincita. Punta a condizionare il mid-term, le elezioni dei governatori e a infilare i suoi cospirazionisti nei Congressi locali. Doppia minaccia ...