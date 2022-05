Amici 21 | un famoso cantante vuole che Alex Rina apra i suoi concerti

Leggi su isaechia

(Di lunedì 16 maggio 2022) Ieri sera è andata in onda la finalissima di. Uno dei favoriti alla vittoria era il, che non è riuscito però a battere Luigi Strangis, vincitore del circuito canto e del programma. Nonostante ciò,ha conquistato il premio Oreo di 20.000 euro e, insieme aicompagni d’avventura, quello Marlú di 7.000 euro. Non solo. Ieri ilErmal Meta ha rivelato di essere disposto a far aprire iad! Lo ha fatto in risposta ad un tweet: Perché no!! Anzi! Si! https://t.co/2pWu13vQLD — Ermal Meta (@MetaErmal) May 15, 2022 L'articolo proviene da Isa e Chia.