Amici 21, la finale: vince Luigi Strangis, classifica e premi (Di lunedì 16 maggio 2022) Si è conclusa domenica 15 maggio la ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi con l'ottavo appuntamento del Serale. Dopo mesi di attesa si è finalmente scoperto l'erede di Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20. Luigi vince Amici 21 Ad alzare in aria la coppa del vincitore quest'anno è stato Luigi Strangis, della squadra Zerbi-Celentano. A contendersi il podio della vittorio c'era anche Michele, che è arrivato secondo. Il premio vinto da Luigi è di 150mila euro. «Oggi sto bene, e se sto bene è grazie a te» ha affermato il ragazzo rivolgendosi a Maria De Filippi. L'artista di origini calabresi ha sbaragliato a colpi di performance canore tutti gli altri colleghi come Albe, Sissi e Alex e Serena. Il pubblico al televoto ha però ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 16 maggio 2022) Si è conclusa domenica 15 maggio la ventunesima edizione didi Maria De Filippi con l'ottavo appuntamento del Serale. Dopo mesi di attesa si è finalmente scoperto l'erede di Giulia Stabile, vincitrice di20.21 Ad alzare in aria la coppa del vincitore quest'anno è stato, della squadra Zerbi-Celentano. A contendersi il podio della vittorio c'era anche Michele, che è arrivato secondo. Ilo vinto daè di 150mila euro. «Oggi sto bene, e se sto bene è grazie a te» ha affermato il ragazzo rivolgendosi a Maria De Filippi. L'artista di origini calabresi ha sbaragliato a colpi di performance canore tutti gli altri colleghi come Albe, Sissi e Alex e Serena. Il pubblico al televoto ha però ...

Advertising

AmiciUfficiale : ALEX - cantante e finalista, sarà lui il vincitore di #Amici21? . Preparati a votare, ecco come:… - Cosmopolitan_IT : La ballerina Giulia Stabile è pronta a cedere il testimone al nuovo vincitore del talent di Maria De Filippi, non s… - AmiciUfficiale : SISSI - cantante e finalista, sarà lei la vincitrice di #Amici21? . Preparati a votare, ecco come:… - gdi213 : RT @gdi213: DALLA PRIMA ASSEMBLEA DI ISTITUTO NEL NOSTRO LICEO IN PRIMA SUPERIORE ALLA COPPA IN MANO ALLA FINALE DI AMICI! SIAMO COSI FIERI… - ilariami1 : -