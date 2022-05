Amici 21, Alex Wyse riceve una proposta (in diretta) da un famosissimo cantante: aprirà i suoi concerti, ecco di chi si tratta (Di lunedì 16 maggio 2022) Ermal Meta ieri sera stava seguendo la finale di Amici 21 e non ha nascosto la sua preferenza nei confronti del cantante Alex Wyse, eliminato a un passo dalla finalissima della categoria canto. Amici 21, Alex Wyse riceve una proposta (in diretta) da Ermal Meta Ermal gli ha pubblicamente dichiarato la sua stima e, durante... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 16 maggio 2022) Ermal Meta ieri sera stava seguendo la finale di21 e non ha nascosto la sua preferenza nei confronti del, eliminato a un passo dalla finalissima della categoria canto.21,una(in) da Ermal Meta Ermal gli ha pubblicamente dichiarato la sua stima e, durante... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

AmiciUfficiale : ALEX - cantante e finalista, sarà lui il vincitore di #Amici21? . Preparati a votare, ecco come:… - fanpage : Ermal Meta sta seguendo la finale di #Amici21 e non ha nascosto la sua preferenza per il cantante Alex, a cui su Tw… - IlContiAndrea : È #Luigi il vincitore assoluto della 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Secondo posto per il ballerino… - the_nise_ : RT @cmqgloria: l’unico vero dispiacere che mi porterò per sempre da questa edizione di amici è proprio il costante sminuire chi sa cantare… - blvckstqr : RT @giulw0nderland: ALEX NON HA VINTO AMICI MA HA GUADAGNATO IL RISPETTO DEI PILASTRI DELLA MUSICA ITALIANA. #amici21 -