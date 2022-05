Accardo | «Avrei voluto fare il calciatore | ma mi sono limitato a tifare per la mia Juventus e per il Napoli»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 16 maggio 2022) Su Il Giornale una lunga e bellissima intervista a Salvatore, star mondiale del violino italiano. Lo scorso settembre ha compiuto 80 anni: suona il violino da 77 anni. «Da piccolo, con l’aiuto di mio cugino, costruivo giocattoli a forma di violino. Ho iniziato a 3 anni, suonavo “Lili Marleen”, sentita alla radio, e le canzoni napoletane». Con la famiglia viveva a Torre del Greco. Il primo violino glielo comprò il padre. «Non era facile averli. Vivevamo a Torre del Greco. Mio padre stette una giornata aper trovarne uno da regalarmi, spese molto; per questo in casa ci fu baruffa». Sacrifici ne ha dovuti? «Da giovane dovendo studiare molto non andavo a giocare a pallone, ogni tanto lo facevo di nascosto. Stavo in porta, un ruolo pericoloso per la sicurezza delle mie mani». Continua: «Mia madre voleva che diventassi ...