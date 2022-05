Wta Rabat 2022 | programma e orari di lunedì 16 maggio con Bronzetti e Trevisan

(Di domenica 15 maggio 2022) Il, glie l’ordine di gioco del Wta 250 di, in riferimento alla giornata di16. Esordio per le teste di serie uno e tre, ovvero le spagnole Garbine Muguruza e Nuria Parrizas Dias. In campo anche due azzurre, vale a dire Luciae Martina, rispettivamente opposte a Kalinskaya e You. Di seguito tutti i match di giornata. ORDINE DI GIOCO WTA 250(LUNEDI 16) CENTRE COURT Dalle ore 12:00 – Sun vs (7) Rus A seguire – (1) Muguruza vs Danilina A seguire –vs (8) Kalinskaya A seguire – (3) Parrizas Dias vs Zhao COURT 1 Dalle ore 12:00 – Zacarias vs Sharma A seguire – You vsA ...

Advertising

zazoomblog : WTA Rabat 2022 Cristiana Ferrando accede al main draw - #Rabat #Cristiana #Ferrando #accede - sportface2016 : #WTARabat 2022: il montepremi e il prize money - livetennisit : WTA 250 Rabat e Strasburgo: I risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Cristiana Ferrando nel turno decisivo… - Tennis_Ita : WTA Rabat, il tabellone: Muguruza guida il seeding, Trevisan e Bronzetti cercano vittorie - livetennisit : WTA 250 Rabat: Il Tabellone Principale. Due azzurre presenti -

Cristiana Ferrando ha ottenuto il pass per il tabellone principale del250 di2022 , superando in modo convincente le qualificazioni. Grande traguardo per la ventiseienne azzurra, la quale ha sconfitto in serie la polacca Paula Kania e la britannica Tania Moore ...Il torneo250 di, in Marocco, vede oggi concludersi le qualificazioni del singolare: accede al main draw l'azzurra Cristiana Ferrando, numero 3 del tabellone cadetto, che liquida in un'ora ed un ...Il torneo WTA 250 di Rabat, in Marocco, vede oggi, domenica 15 maggio, oltre alla conclusione delle qualificazioni, anche la disputa dei primi due match del tabellone principale di singolare: si ...Cristiana Ferrando ha ottenuto il pass per il tabellone principale del Wta 250 di Rabat 2022, superando in modo convincente le qualificazioni. Grande traguardo per la ventiseienne azzurra, la quale ha ...