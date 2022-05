Un piccolo favore, Anna Kendrick e Blake Lively torneranno nel sequel del film (Di domenica 15 maggio 2022) Lionsgate e Amazon Studios stanno collaborando per la realizzazione di un sequel dell’acclamato thriller del 2018, Un piccolo favore. Secondo gli ultimi rumors le star del film originale Anna Kendrick e Blake Lively torneranno nella pellicola. Il sequel vedrà anche il ritorno del regista Paul Feig e della sceneggiatrice Jessica Sharzer. Il primo film era basato sull’omonimo romanzo del 2017 di Darcey Bell. Seguiva il personaggio di Stephanie Smothers (interpretato da Anna Kendrick) una madre single, fare amicizia con il personaggio di Emily Nelson (interpretato da Blake Lively). Le due si conoscono alla scuola elementare dove portano ... Leggi su velvetmag (Di domenica 15 maggio 2022) Lionsgate e Amazon Studios stanno collaborando per la realizzazione di undell’acclamato thriller del 2018, Un. Secondo gli ultimi rumors le star deloriginalenella pellicola. Ilvedrà anche il ritorno del regista Paul Feig e della sceneggiatrice Jessica Sharzer. Il primoera basato sull’omonimo romanzo del 2017 di Darcey Bell. Seguiva il personaggio di Stephanie Smothers (interpretato da) una madre single, fare amicizia con il personaggio di Emily Nelson (interpretato da). Le due si conoscono alla scuola elementare dove portano ...

