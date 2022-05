Un buon primo tempo non basta all’Atalanta, il Milan vince 2-0 (Di domenica 15 maggio 2022) Un buon primo tempo non è bastato all’Atalanta per portare a casa punti, almeno uno, da San Siro. Il Milan nella ripresa tira fuori gli artigli e vince. È il riassunto della penultima partita stagionale della squadra di Gasperini, che si era presentata a Milano per cercare di continuare a cullare il sogno europeo. Che non è svanito, ma poco ci manca. Serviva un’impresa e non era facile in un San Siro stracolmo di tifosi di casa, pronti a caricare i loro beniamini a un passo dallo Scudetto. Eppure i primi 45 minuti avevano dato ottime impressioni, con i nerazzurri in grado di controllare il Diavolo senza troppa fatica. Ma nella ripresa il Milan sale in cattedra, e segna prima con Leao (palla sotto le gambe a Musso) e poi con Theo ... Leggi su bergamonews (Di domenica 15 maggio 2022) Unnon ètoper portare a casa punti, almeno uno, da San Siro. Ilnella ripresa tira fuori gli artigli e. È il riassunto della penultima partita stagionale della squadra di Gasperini, che si era presentata ao per cercare di continuare a cullare il sogno europeo. Che non è svanito, ma poco ci manca. Serviva un’impresa e non era facile in un San Siro stracolmo di tifosi di casa, pronti a caricare i loro beniamini a un passo dallo Scudetto. Eppure i primi 45 minuti avevano dato ottime impressioni, con i nerazzurri in grado di controllare il Diavolo senza troppa fatica. Ma nella ripresa ilsale in cattedra, e segna prima con Leao (palla sotto le gambe a Musso) e poi con Theo ...

