Toto Wolff incorona Russell: "È bravo e diventa sempre più concreto" (Di domenica 15 maggio 2022) La Mercedes è in difficoltà in questo inizio di 2022 in Formula 1 e si aggrappa, sempre più, al giovane George Russell per "salvare la faccia" in questo avvio così complicato. Nessuno si sarebbe immaginato, infatti, che l'inglese arrivato dalla Williams avrebbe messo in ombra Lewis Hamilton, ex pluricampione del mondo. Sul nuovo gioiello della scuderia stellata si è espresso Toto Wolff, il team principal del team. L'austriaco non è sembrato così stupito dalla tecnica di guida espressa da Mr. Saturday in questo suo incoraggiante inizio. Le parole di Toto Wolff Un leader sempre più convinto del proprio soldato, scelto come spalla perfetta dell'ex campione del mondo che nel controverso Gran Premio di Abu Dhabi dello scorso dicembre ha dovuto abdicare dal trono in ...

