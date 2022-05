Sud, Conte (Leu): “Bene evento Carfagna, ora occorre progetto politico generale” (Di domenica 15 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Bene l’evento organizzato a Sorrento dalla ministra Carfagna, “Verso sud”, che ha condiviso e rilanciato le proposte avanzate da Articolo UNO in Parlamento e con l’Agorà svoltasi a Napoli col titolo “L’Italia Mediterranea: trasformare il Sud in un hub strategico”. La questione, tuttavia, non è andare verso il Sud “solo” per prendere sole e vento a fini energetici o, peggio, per dispensare promesse, ma definire un orizzonte geopolitico di un’ Europa che dopo l’espansione a Est, ora teatro di guerra, riequilibri il suo sviluppo nel Mediterraneo. Occorrono interventi a regime, per realizzare l’Italia mediterranea, coordinando risorse nazionali ed europee, ordinarie e straordinarie, che uniscano e non dividano le regioni meridionali con finanziamenti a pioggia senza un disegno organico. ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 15 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “l’organizzato a Sorrento dalla ministra, “Verso sud”, che ha condiviso e rilanciato le proposte avanzate da Articolo UNO in Parlamento e con l’Agorà svoltasi a Napoli col titolo “L’Italia Mediterranea: trasformare il Sud in un hub strategico”. La questione, tuttavia, non è andare verso il Sud “solo” per prendere sole e vento a fini energetici o, peggio, per dispensare promesse, ma definire un orizzonte geodi un’ Europa che dopo l’espansione a Est, ora teatro di guerra, riequilibri il suo sviluppo nel Mediterraneo. Occorrono interventi a regime, per realizzare l’Italia mediterranea, coordinando risorse nazionali ed europee, ordinarie e straordinarie, che uniscano e non dividano le regioni meridionali con finanziamenti a pioggia senza un disegno organico. ...

