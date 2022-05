Scomparso da venerdì | ritrovato cadavere 44enne di Sciacca

Leggi su quotidianodiragusa

Dal 7 maggio scorso a Canicattì (Agrigento) si erano perse le tracce di Amedeo La Rosa, 44 anni. Oggi pomeriggio è stato ritrovato il suo corpo. Si trovava sulla via Cansalamone, nella parte sottostante un viadotto che collega il centro abitato con la contrada Perriera. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d'indagine. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi. Il fratello di Amedeo La Rosa proprio stamattina aveva pubblicato un appello su Facebook rivolto a chi, eventualmente, avesse visto il proprio congiunto, affinché fornisse informazioni. (Ansa)