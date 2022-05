Revoca dei contributi statali per cento Comuni della Bergamasca (Di domenica 15 maggio 2022) Bergamo. Un centinaio di Comuni bergamaschi non potranno più usufruire dei contributi statali. Le motivazioni sono diverse, come spiegano i parlamentari del Pd Elena Carnevali, Antonio Misiani e Leyla Ciagà. “Sono circa 100 i Comuni bergamaschi che venerdì hanno ricevuto una Pec dal Ministero dell’Interno nella quale viene Comunicata la Revoca di contributi per interventi che vanno da opere per l’efficientamento energetico, alla messa in sicurezza di scuole ed edifici. Le motivazioni della Revoca sono diverse, a partire da questioni burocratiche sui portali della registrazione degli interventi o termini di inizio lavori non eseguiti. Il fatto che in Italia siano oltre 4000 i Comuni interessati rispetto ... Leggi su bergamonews (Di domenica 15 maggio 2022) Bergamo. Un centinaio dibergamaschi non potranno più usufruire dei. Le motivazioni sono diverse, come spiegano i parlamentari del Pd Elena Carnevali, Antonio Misiani e Leyla Ciagà. “Sono circa 100 ibergamaschi che venerdì hanno ricevuto una Pec dal Ministero dell’Interno nella quale vienecata ladiper interventi che vanno da opere per l’efficientamento energetico, alla messa in sicurezza di scuole ed edifici. Le motivazionisono diverse, a partire da questioni burocratiche sui portaliregistrazione degli interventi o termini di inizio lavori non eseguiti. Il fatto che in Italia siano oltre 4000 iinteressati rispetto ...

