Record di ascolti per la finale dell'Eurovision: oltre 6,5 milioni di spettatori e 41,9% di share (Di domenica 15 maggio 2022) Sei milioni e 590 mila telespettatori per la finalissima dell'Eurovision Song Contest 2022. La diretta dal Pala Olimpico di Torino trasmessa da Rai1 dalle 20.57 all'1.13 di ieri notte è riuscita a segnare il 41.9% di share, un risultato mai raggiunto in Italia nella storia recente della manifestazione. La seguitissima serata, che ha visto il trionfo dei Kalush Orchestra dall'Ucraina e l'esibizione dei Maneskin, vincitori della scorsa edizione, secondo l'ad della Tv pubblica Carlo Fuortes, oltre a confermare «la statura internazionale della Rai», dimostra «la ricchezza della musica di oggi, con tante e diverse tendenze e linguaggi musicali». Si tratta, ha detto, di «un risultato mai raggiunto prima d'ora», con «un pubblico variegato di cui i giovani hanno costituito la parte principale».

