Più di 200mila marchigiani al voto per scegliere 17 sindaci: sette comuni 'a rischio' ballottaggio (Di domenica 15 maggio 2022) ANCONA - Test Amministrative con vista sulle Politiche 2023. Scatta in 17 comuni la sfida per l'elezione dei sindaci. La chiamata alle urne del 12 giugno - con eventuale ballottaggio il 26 giugno - ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 15 maggio 2022) ANCONA - Test Amministrative con vista sulle Politiche 2023. Scatta in 17la sfida per l'elezione dei. La chiamata alle urne del 12 giugno - con eventualeil 26 giugno - ...

Advertising

LatrBerserkr : RT @R28445: Matteo sono 6 morti su 200mila contagi. Uccide di più il botulino nelle marmellate fatte in casa. - R28445 : Matteo sono 6 morti su 200mila contagi. Uccide di più il botulino nelle marmellate fatte in casa. - leofilippi : Sarebbe bello avere per soli cinque minuti 200mila soldati russi a 50km da Gorizia. Cinque minuti, non di più. E po… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Il raduno degli alpini e le polemiche scaturite dopo alla denuncia per molestie hanno generato online, nell'ultima settim… - sinderesi : siccome sono sicuro di aver operato nel rispetto totale della legge e perfettamente in pace con la coscienza, decid… -