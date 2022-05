MX2 | GP Sardegna 2022 | Jago Geerts domina in Gara-1! Tom Vialle chiude secondo | Adamo è settimo

(Di domenica 15 maggio 2022)-1 del Gran Premio di, presso Riola Sardo, della MX2 si è conclusa con la vittoria di un a dir poconte: il belga ha chiuso davanti a tutti di fatto ogni giro sin dall’inizio della corsa, primeggiando senza mai sbagliare o perdere di vista l’obiettivo. Ennesima dimostrazione di forza e maturità diche conquista la primadavanti a Tom(+8?862) e un altro pilota francese, Thibault Benistant (+40?731). Resta ormai una consuetudine il duello franco-belga trae, in attesa delatto, al momento il vantaggio è di unstraripante, come dimostrano i distacchi dai ...

Advertising

forix : MX2, Sardegna/1, fastest lap: Tom Vialle (KTM), 1'53.002, 55.751 km/h - zazoomblog : Motocross oggi GP Sardegna 2022 MX2 e MXGP: orari programma tv streaming - #Motocross #Sardegna #MXGP: #orari - MotorcycleSp : Questo pomeriggio, Jago Geerts ha vinto la gara di qualificazione al Campionato del Mondo Motocross... #MXGP… - TalentiAzzurri : Track Walk ??????????? di Riola Sardo infuocata ?? con oltre 30° per i Pata Talenti Azzurri FMI Motocross ???? pronti per… - Tuttipazziperi1 : Il pilota della #GASGAS farà il salto dalla #MX2 con largo anticipo, affiancando @jorgeprado61 che tornerà a correr… -

Le due gare della classe regina MXGP per il Gran Premio di2022 avranno luogo a Riola ... Entrambe le gare della categoria regina saranno precedute da quelle della classe, che andranno ...Sole caldo e una luce accecante per questo primo turno di prove libere del Gran Premio di, affrontato con le dovute cautele dai piloti die MXGP che prendono le misure della pista sarda costruita tra le dune di sabbia. Glenn Coldenhoff subito a suo agio sulla sabbia di Riola ...Diretta motocross Gp Sardegna 2022 streaming video tv oggi domenica 15 maggio: orari e risultato live delle due gare della classe MXGP a Riola Sardo.La MXGP oggi corre sulla sabbia di Riola Sardo. Fari puntati su Mattia Guadagnini che debutta in top class con la GasGas. Tim Gajser in fuga