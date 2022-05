Motomondiale | Dennis Foggia e la sindrome dell’ultimo giro Celestino Vietti limita i danni | ma è in calo da qualche gara

Leggi su oasport

(Di domenica 15 maggio 2022) Weekend complessivamente negativo a Le Mans per l’Italia nell’economia della corsa al titolo mondiale nelle classi Moto2 e Moto3, fermo restando che ogni scenario resta aperto e la stagione è ancora lunghissima. Partiamo dalla categoria intermedia del, in cuiha avuto il merito dire ie stringere i denti nonostante una brutta qualifica ed un’escursione fuori pista verso metà GP che lo aveva fatto sprofondare ai margini della top20. Complici le tante cadute altrui ed un ottimo passo negli ultimi 10 giri, il giovane pilota del Team VR46 è riuscito a risalire fino all’ottava piazza portando a casa 8 punti importanti e restando saldamente leader del Mondiale con 16 punti di margine sul giapponese Ai Ogura (oggi 5°) e 19 sul temibile spagnolo Aron Canet (2° in ...