LIVE Olimpia Milano-Reggio Emilia 24-18, Playoff Serie A basket 2022 in DIRETTA: i meneghini danno il primo strappo al match (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-21 Canestro di Pippo Ricci 28-21 Si sblocca Reggio e lo fa con la tripla del solito Thompson Jr. 28-18 Due su due ai liberi per Hall e per Milano per la prima volta vantaggio in doppia cifra 26-18 Primi punti del secondo quarto che portano la firma di Biligha dopo due falli a inizio periodo 24-18 Tripla di Thompson Jr. e Reggio prova a restare in partita quando si chiude il primo quarto 24-15 Rimbalzo di Biligha e poi tripla di Shields e Milano allunga sul +9! 21-15 Canestro di Biligha, appena entrato in campo 19-15 Canestro di Thompson Jr. 19-13 Risponde Bentil dopo che Milano aveva perso un possesso per i 24 secondi 16-13 Tripla di Strauntis subito dopo lo stop e Reggio che torna ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-21 Canestro di Pippo Ricci 28-21 Si sbloccae lo fa con la tripla del solito Thompson Jr. 28-18 Due su due ai liberi per Hall e perper la prima volta vantaggio in doppia cifra 26-18 Primi punti del secondo quarto che portano la firma di Biligha dopo due falli a inizio periodo 24-18 Tripla di Thompson Jr. eprova a restare in partita quando si chiude ilquarto 24-15 Rimbalzo di Biligha e poi tripla di Shields eallunga sul +9! 21-15 Canestro di Biligha, appena entrato in campo 19-15 Canestro di Thompson Jr. 19-13 Risponde Bentil dopo cheaveva perso un possesso per i 24 secondi 16-13 Tripla di Strauntis subito dopo lo stop eche torna ...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Basket #LegaA #quartidifinale Tutto pronto per la prima gara di #Playoff tra #Olimpia e #Reggiana!… - Milanosportiva : 72-83: Belinelli chiude i conti dalla lunetta. Per due volte la Virtus sbanca il Forum di Assago conducendo così la… - Milanosportiva : 77-83: Gara 1 è della Virtus Bologna, che si aggiudica la prima partita stagionale sull'Olimpia Milano, ribaltando… - Milanosportiva : 83-93: due liberi di Leday. Sono i punti della finale scudetto per Milano. Da sabato al Forum di Assago sarà sfida… -