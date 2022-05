Le immagini di Odïle per raccontare Salerno

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 15 maggio 2022) di Clemente Ultimo Dai calendari alle etichette, dalle illustrazioni per libri ai manifesti, passando per loghi aziendali e copertine: sono davvero pochi i campi in cui, nome d’arte di Daniela De Vita, non si è cimentata in veste di illustratrice. Il suo tratto caratteristico si è rivelato in grado di soddisfare le più diverse esigenze, tanto che oggi l’illustratrice salernitana è impegnata su progetti molto diversi tra loro. Ma come è nata questa passione per il disegno, estesasi poi alla ricerca grafica ed iconografica? “La passione relativa alla grafica credo nasca dai miei studi di Architettura, componente importante all’interno del percorso di studi, e sicuramente anche dei docenti che me ne hanno fatto apprezzare il valore. Poi una buona dose di curiosità scaturita da un regalo ricevuto, dei caratteri tipografici in legno, mi ha portata ad uno studio ...