La cybersicurezza e i dati insensibili

La cybersicurezza e i dati (in)sensibili (Di domenica 15 maggio 2022) Se ne parla molto, anche tanto, ma vorrei ora partire semplicemente dal significato del termine, la digitalizzazione, ovvero il processo di conversione che, applicato alla misurazione di un fenomeno fisico, ne determina il passaggio dal campo dei valori continui a quello dei valori discreti. Tale processo viene oggi comunemente sintetizzato nei termini di passaggio dall’analogico al digitale nell’audio, video, immagini e testo. Nel campo strettamente informatico, la digitalizzazione è intesa quale processo di trasformazione di un’immagine, di un suono, di un documento in un formato digitale, interpretabile da un computer, dove per formato digitale si intende un codice binario in cui tutto è rappresentato da combinazioni di zero o uno, quindi da stati del tipo acceso/spento. Fatta questa premessa è necessario ricordare che ha riguardato un enorme ventaglio di attività umane: pensiamo a ... Leggi su formiche (Di domenica 15 maggio 2022) Se ne parla molto, anche tanto, ma vorrei ora partire semplicemente dal significato del termine, la digitalizzazione, ovvero il processo di conversione che, applicato alla misurazione di un fenomeno fisico, ne determina il passaggio dal campo dei valori continui a quello dei valori discreti. Tale processo viene oggi comunemente sintetizzato nei termini di passaggio dall’analogico al digitale nell’audio, video, immagini e testo. Nel campo strettamente informatico, la digitalizzazione è intesa quale processo di trasformazione di un’immagine, di un suono, di un documento in un formato digitale, interpretabile da un computer, dove per formato digitale si intende un codice binario in cui tutto è rappresentato da combinazioni di zero o uno, quindi da stati del tipo acceso/spento. Fatta questa premessa è necessario ricordare che ha riguardato un enorme ventaglio di attività umane: pensiamo a ...

