Il teste dell' accusa scagiona Salvini? Ma il pm Retroscena e scandalo | cosa è successo davvero in aula

(Di domenica 15 maggio 2022) Succede un po' di tutto al processo di Matteo, quello che vede il leadera Lega imputato con l'di sequestro di persona nell'bunker'Ucciardone di Palermo. Black out elettrici. Liti tra pm e avvocati. Performance artistiche davanti al carcere. E un testimone chiamato dall'che finisce per difendere l'operato'ex ministro'Interno. Venerdì mattina. Si celebra una nuova udienza del processo Open Arms, la nave spagnola con 147 migranti a bordo che, nell'agosto 2019, stazionò al largo di Lampedusa in attesa di chiarire quale fosse il porto dove sbarcare. Troppo tempo, secondo l', motivo per cui il Capitano èto di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. ...