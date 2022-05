Giulia Salemi, una domenica pomeriggio circondata d’amore: “Siete bellissimi” (VIDEO) (Di domenica 15 maggio 2022) Giulia Salemi circondata d’amore in questo pomeriggio a Piacenza: l’influencer mostra ai fan come sta trascorrendo questa domenica L’influencer Giulia Salemi nelle ultime ore ha lasciato Milano per raggiungere Piacenza per partecipare ad un evento speciale. L’amata Giulia insieme al suo Pierpaolo Pretelli e il cucciolo Prince hanno incontrato tantissimi fan presso lo Scavolini Store di Piacenza, l’ex gieffina ha mostrato attraverso un reel su Instagram il prima e il dopo della sua nuova casa affermando: “Ecco il prima e dopo di casa mia, incredibile davvero @pansinicasa è stato mio partner nell’arredare su misura cabina armadio, bagno, cucina, divano e mobile sala”. Per l’evento sono accorsi tantissimi fan che non vedevano l’ora di ... Leggi su 361magazine (Di domenica 15 maggio 2022)in questoa Piacenza: l’influencer mostra ai fan come sta trascorrendo questaL’influencernelle ultime ore ha lasciato Milano per raggiungere Piacenza per partecipare ad un evento speciale. L’amatainsieme al suo Pierpaolo Pretelli e il cucciolo Prince hanno incontrato tantissimi fan presso lo Scavolini Store di Piacenza, l’ex gieffina ha mostrato attraverso un reel su Instagram il prima e il dopo della sua nuova casa affermando: “Ecco il prima e dopo di casa mia, incredibile davvero @pansinicasa è stato mio partner nell’arredare su misura cabina armadio, bagno, cucina, divano e mobile sala”. Per l’evento sono accorsi tantissimi fan che non vedevano l’ora di ...

