F1, Christian Horner: “Nel 2021 c’erano un sacco di attriti e punzecchiature, quest’anno invece tutto è limitato alla pista” (Di domenica 15 maggio 2022) Weekend di pausa per il Mondiale di Formula Uno 2022, che tornerà protagonista da venerdì 20 a domenica 22 maggio sulla pista del Montmelò per il Gran Premio di Spagna, valido come sesto appuntamento della stagione. Si preannuncia un nuovo capitolo della sfida totale tra Red Bull e Ferrari, con la scuderia di Maranello chiamata ad una risposta importante dopo le due vittorie di Max Verstappen a Imola e Miami. La squadra di Milton Keynes, dopo l’incredibile battaglia iridata dell’anno scorso con Mercedes, è dunque nuovamente impegnata in un confronto diretto per i due titoli in palio: “Mattia (Binotto, ndr) è un bravo ragazzo. Quindi, voglio dire, è solo un diverso tipo di competizione tra noi. Non dobbiamo dimenticare Toto, la Mercedes. C’è ancora tanto tempo per farli rientrare in lotta. Ma guarda, penso che siamo concentrati su noi stessi. Per noi tutte le altre 9 ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) Weekend di pausa per il Mondiale di Formula Uno 2022, che tornerà protagonista da venerdì 20 a domenica 22 maggio sulladel Montmelò per il Gran Premio di Spagna, valido come sesto appuntamento della stagione. Si preannuncia un nuovo capitolo della sfida totale tra Red Bull e Ferrari, con la scuderia di Maranello chiamata ad una risposta importante dopo le due vittorie di Max Verstappen a Imola e Miami. La squadra di Milton Keynes, dopo l’incredibile battaglia iridata dell’anno scorso con Mercedes, è dunque nuovamente impegnata in un confronto diretto per i due titoli in palio: “Mattia (Binotto, ndr) è un bravo ragazzo. Quindi, voglio dire, è solo un diverso tipo di competizione tra noi. Non dobbiamo dimenticare Toto, la Mercedes. C’è ancora tanto tempo per farli rientrare in lotta. Ma guarda, penso che siamo concentrati su noi stessi. Per noi tutte le altre 9 ...

