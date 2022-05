Eurovision Song Contest 2022, vince l’Ucraina della Kalush Orchestra (Di domenica 15 maggio 2022) l’Ucraina, con “Stefania” della Kalush Orchestra, ha vinto l’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest. Un trionfo arrivato sull’onda del televoto che ha ribaltato la classifica mandando un messaggio che va oltre la musica. Secondo posto per la Gran Bretagna, con Sam Ryder, che era stato il più votato dalle delegazioni dei Paesi, mentre a completare il podio c’è la Spagna. Delusione per l’Italia che non è riuscita a ottenere lo sperato bis: Mahmood e Blanco con “Brividi” si sono fermati al sesto posto. “Questa vittoria è per tutti gli ucraini. Slava Ukraini!”, hanno urlato dal palco i membri della Kalush Orchestra festeggiando per il trionfo. “Per favore aiutate l’Ucraina e Mariupol, ... Leggi su blog.libero (Di domenica 15 maggio 2022), con “Stefania”, ha vinto l’edizionedell’. Un trionfo arrivato sull’onda del televoto che ha ribaltato la classifica mandando un messaggio che va oltre la musica. Secondo posto per la Gran Bretagna, con Sam Ryder, che era stato il più votato dalle delegazioni dei Paesi, mentre a completare il podio c’è la Spagna. Delusione per l’Italia che non è riuscita a ottenere lo sperato bis: Mahmood e Blanco con “Brividi” si sono fermati al sesto posto. “Questa vittoria è per tutti gli ucraini. Slava Ukraini!”, hanno urlato dal palco i membrifesteggiando per il trionfo. “Per favore aiutatee Mariupol, ...

Advertising

Eurovision : Here's the Italian Eurovision QUEEN with her winner song Non Ho L'Età! It's Gigliola Cinquetti! #Eurovision… - trash_italiano : L'UCRAINA VINCE L'EUROVISION SONG CONTEST 2022 #Eurovision #EscIta #Esc2022 - EurovisionRai : ???? #Mahmood & #Blanco non ci siamo emozionati, ci è solo entrato un cielo di perle negli occhi. ? L’esibizione in… - CatiaMamone : RT @manginobrioches: Sì, l'#Ucraina ha vinto l'#Eurovision Song Contest, datevi #pace. Capita questa parola? Pace. #KalushOrchestra #ESC2… - tvdigitaldivide : Super Eurovision Song Contest: ascolti record senza precedenti -