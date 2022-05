Eurovision 2022 | vince l’Ucraina segnando un record storico | Mahmood e Blanco fissano l’Italia in Top 10

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 15 maggio 2022) La bandiera delsventola sull’Europa anche adSong Contest. Dopo aver sfiorato conquistato un ottimo quinto posto nella scorsa edizione, questa volta la nazione attualmente al centro di un grave conflitto è riuscita a portare a casa la prima posizione. A conquistare il trofeo è il gruppo dei Kalush Orchestra con il brano “Stefania”: un brano dedicato alla madre del cantante, Oleh Psiuk, ma che è stato un pretesto anche per omaggiare tutte le mamme ucraine. La vittoria finale è arrivata in maniera un po’ rocambolesca nella decisiva fase finale dello spoglio dei voti. Come da tradizione oramai da alcuni anni, la lettura dei punti avviene in due step: prima i voti delle giurie tecniche e poi il televoto. Ecco com’è andata…...