Eurovision 2022, il video di Damiano dei Maneskin in stampelle prima di salire sul palco (Di domenica 15 maggio 2022) Le immagini – diffuse dalla pagina ufficiale dei Maneskin – mostrano Damiano in stampelle prima di salire sul palco dell'Eurovision. La band romana, che vinse l'Eurovision Song Contest l'anno scorso a Rotterdam, ha presentato per la prima volta dal vivo il nuovo singolo "Supermodel". Damiano – visibilmente zoppicante una volta arrivato sul palco, per una storta presa due giorni fa a Londra durante le riprese del videoclip del brano – ha poi scherzato invitando gli artisti in gara a divertirsi e "attenti a non avvicinarvi al tavolo", facendo riferimento alla polemica che lo travolse proprio la sera della finale quando fu accusato di aver sniffato cocaina.

