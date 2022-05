Esplode palazzina nel Veneziano, un ferito grave (Di domenica 15 maggio 2022) Una esplosione è avvenuta oggi pomeriggio all'interno di una abitazione a San Donà di Piave, nel Veneziano. Dalle prime informazioni vi sarebbe una persona ferita in modo granve nel crollo di uno ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 15 maggio 2022) Una esplosione è avvenuta oggi pomeriggio all'interno di una abitazione a San Donà di Piave, nel. Dalle prime informazioni vi sarebbe una persona ferita in modo granve nel crollo di uno ...

tribuna_treviso : I vigili del fuoco cercano tra le macerie. Indagini in corso per capire cosa è successo - nuova_venezia : ++Esplode bombola di gas, distrutta una palazzina in via Zanutto a San Donà . È successo intorno alle 15.30 -