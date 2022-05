DOMENICA IN | MARA VENIER FESTEGGIA L’EUROVISION CHE LA CELEBRA CON UN TWEET VIRALE

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 15 maggio 2022) In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma,15 maggio, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, va in onda la trentacinquesima puntata diIn condotta da. Una puntata musicale traSong Contest e il ricordo di Franco Battiato. In apertura un talk sulconMaionchi, Marino Bartoletti e Andrea Scanzi. In collegamento, tra i tanti, Orietta Berti. Si parlerà dello straordinario successo con 6,6 milioni di telespettatori e picchi sopra il 60% di share. E arriva ildedicato a Zia. For the Italians around here, don't worry we kept Ziasafe from Subwoolfer! — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 14, 2022 Morgan si esibirà al pianoforte cantando ...