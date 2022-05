Bravo Spalletti | togliamo le croci a chi lavora

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 15 maggio 2022) ’Siamo troppo in ritardo per gli dei, troppo in anticipo per comprendere l’Essere.’ Rubo a Martin Heidegger il saluto. Una storia tortuosa, mai Dio ma sicuramente mai lontano dall’essere noi. Il talento prescinde dal carattere, il bene ad un figlio è incondizionata e puro. Buona fortuna al mio Dalì di Fratta. Il popolo è popolo e il popolo esagera come un cuore innamorato. La ragione non è contemplata. e diamole qualche volta anche il padroni . Imbarazzo a Salerno, cantano “Noi siamo napoletani” e cominciano a peregrinare sul tanto invocato Vesuvio! Victor mio, perla nera, animale. Oro grezzo, pece, resta e sogna insieme a noi. La trasformazione di Lobotka si sublima nella realizzazione di un capolavoro balistico che condanna oltremodo la nostra frettolosa e infausta abitudine di etichettare ‘scarso” un calciatore. Tutti in piedi per Faouzi. Nella bacheca sentimentale della storia ...