Bologna-Sassuolo, Scamacca: “Futuro? La mia priorità è restare in Italia” (Di domenica 15 maggio 2022) “La mia priorità è affermarmi in Italia e restare in Italia. Ma il Futuro è imprevedibile e quando ci sarà da decidere, prenderemo la soluzione migliore. Se la strada porta verso Milano? No, a Sassuolo”. Lo ha detto l’attaccante del Sassuolo, Gianluca Scamacca, dopo la vittoria sul campo del Bologna per 3-1. Con la doppietta di oggi, l’ex Genoa tocca quota 16 gol: “L’attaccante moderno non deve fare solo gol, deve giocare per la squadra. Se arriva il gol, è una felicità in più ma io penso a giocare coi compagni”, conclude a Sky Sport. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) “La miaè affermarmi inin. Ma ilè imprevedibile e quando ci sarà da decidere, prenderemo la soluzione migliore. Se la strada porta verso Milano? No, a”. Lo ha detto l’attaccante del, Gianluca, dopo la vittoria sul campo delper 3-1. Con la doppietta di oggi, l’ex Genoa tocca quota 16 gol: “L’attaccante moderno non deve fare solo gol, deve giocare per la squadra. Se arriva il gol, è una felicità in più ma io penso a giocare coi compagni”, conclude a Sky Sport. SportFace.

