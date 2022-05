Basket | Playoff Serie A 2022 | la Virtus Bologna soffre ma vince gara-1 contro Pesaro

(Di domenica 15 maggio 2022) Inizio felice per lanei quarti di finaledella. Dopo il trionfo in EuroCup, le V Nere (prive di Milos Teodosic) vincono ancheper 80-77 e conquistano il primo punto nella. Le due squadre torneranno in campo martedì alle ore 20:30 sempre alla Segafredo Arena, poi ci si sposterà alla Vitrifigo Arena giovedì alle 20:45 per3. Dopo un inizio equilibrato (8-7), un gioco da tre di Cordinier e un tiro dalla lunga distanza di Weems portano gli emiliani sul +6 (15-9).però non ci sta e, nonostante le triple di Shengelia e Cordinier, riesce a rientrare grazie ai tiri da tre di Zanotti, Sanford e Tambone (24-22). L’inizio di secondo quarto vede un nuovo recupero ...

Prima giornata di, con 3 gare - 1 dei quarti di finale. Ecco cosa è successo. Domani alle 20.45 Brescia - Sassari. MILANO - REGGIO EMILIA 91 - 82 Vince con il fiatone gara - 1 Milano che doma Reggio Emilia dopo ...2021 - 2022 Serie B Squadra in casa Raggisolaris Faenza Squadra avversaria Talos Ruvo I Raggisolaris esordiscono nel migliore dei modi nei quarti di finale play off sbancando il caldissimo ...Vittoria in volata delle Vu Nere; martedì di nuovo in campo alla Segafredo Arena per gara-2. Risultati, calendario e formula dei playoff ...BOLOGNA - La Carpegna Prosciutto Pesaro ha iniziato i primi playoff scudetto dopo 10 anni con una sconfitta arrivata al termine di una prestazione molto convincente contro la Segafredo ...