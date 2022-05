“Avete vinto, ragazzi!”. Eurovision Song Contest 2022, l’annuncio dei conduttori (Di domenica 15 maggio 2022) Chi ha vinto l’Eurovision Song Contest 2022? Una finale scoppiettante quella andata in onda al ParaOlimpico di Torino. Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan hanno fatto un lavoro eccellente, riconosciuto da tutto il mondo. Niente da fare per Mahmood e Blanco, che si sono piazzati al sesto posto, raccogliendo moltissimi punti sia dalla giuria di qualità, che da quella popolare. Ottimo piazzamento anche per Inghilterra, Svezia, Spagna e Serbia che si sono accaparrati molti dei famosi 12 punti delle altre nazioni. Ma insomma, chi ha vinto l’Eurovision 2022? A portarsi a casa il premio più ambito sono stati i Kalush Orchestra: la band ucraina. I ragazzi, con la loro Stefania, hanno mixato sound popolari al rap. La canzone ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 15 maggio 2022) Chi hal’? Una finale scoppiettante quella andata in onda al ParaOlimpico di Torino. Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan hanno fatto un lavoro eccellente, riconosciuto da tutto il mondo. Niente da fare per Mahmood e Blanco, che si sono piazzati al sesto posto, raccogliendo moltissimi punti sia dalla giuria di qualità, che da quella popolare. Ottimo piazzamento anche per Inghilterra, Svezia, Spagna e Serbia che si sono accaparrati molti dei famosi 12 punti delle altre nazioni. Ma insomma, chi hal’? A portarsi a casa il premio più ambito sono stati i Kalush Orchestra: la band ucraina. I ragazzi, con la loro Stefania, hanno mixato sound popolari al rap. La canzone ha ...

