VIDEO – Festa Scudetto Trabzonspor con navi e cori in mare: Hamsik protagonista (Di sabato 14 maggio 2022) Il Trabzonspor di marek Hamsik ha vinto il campionato turco e, ormai da una settimana, proseguono i festeggiamenti nella città di Trebisonda. Dal momento dell'ufficialità del titolo, i tifosi si sono riversati per le strade e hanno festeggiato il titolo che mancava da 40 anni. Trabzonspor FesteggiamentiTrabzonspor, festeggiamenti in mare per il titolo La Festa del Trabzonspor e dei tifosi si è spostata in mare quest'oggi. marek Hamsik, uno dei protagonisti del titolo del club turco è rimasto estasiato da quanto accaduto nel mare di Trebisonda. Dopo 40 anni di rincorsa alla vittoria, il club rossoazzurro è riuscito a riportare il titolo in città. CLICCA QUI PER IL ...

