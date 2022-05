"Un'altra possibilità". Fedez, il dramma del tumore: come sta adesso il rapper (Di sabato 14 maggio 2022) Un post emozionante quello pubblicato da Fedez nelle ultime ore. Il rapper ha ricordato ai suoi follower di Instagram che meno di due mesi fa si è trovato ad affrontare uno dei momenti più difficili della sua vita: un'operazione molto delicata per la rimozione di un tumore raro al pancreas. "Quando ti viene data un'altra possibilità capisci quanto sia importante non sprecarla", ha scritto il cantante a corredo di una carrellata di fotografie che lo ritraggono insieme alla moglie, in ospedale, steso sul letto con la grande cicatrice ben visibile sull'addome. Nel suo post emozionante non manca il video in cui il primogenito, Leone, gli augura di riprendersi presto, "così giochiamo insieme". Il messaggio che Fedez ha voluto lanciare è forte e toccante allo stesso tempo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Un post emozionante quello pubblicato danelle ultime ore. Ilha ricordato ai suoi follower di Instagram che meno di due mesi fa si è trovato ad affrontare uno dei momenti più difficili della sua vita: un'operazione molto delicata per la rimozione di unraro al pancreas. "Quando ti viene data un'capisci quanto sia importante non sprecarla", ha scritto il cantante a corredo di una carrellata di fotografie che lo ritraggono insieme alla moglie, in ospedale, steso sul letto con la grande cicatrice ben visibile sull'addome. Nel suo post emozionante non manca il video in cui il primogenito, Leone, gli augura di riprendersi presto, "così giochiamo insieme". Il messaggio cheha voluto lanciare è forte e toccante allo stesso tempo. ...

