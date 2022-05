Udinese-Spezia 2-3 | c' è l' aritmetica | Aquile salve con una giornata d' anticipo Motta | “Non è stato facile | ma non è un miracolo”

Advertising

Thiago Motta: "Se non mi invitano alla festa salvezza mi incazzo". Le parole del tecnico delloThiago Motta ha parlato a DAZN dopo. Le sue parole: "Festa salvezza Se non mi invitano mi incazzo (ride, ndr). Oggi dobbiamo festeggiare per forza, sono un privilegiato e voglio farne parte fino alla fine. Festeggeremo,...Le motivazioni fanno la differenza Il primo tempo è dominato dalle motivazioni alte dello, rispetto a un'che ormai ha digerito il campionato. I liguri cercano il punto della matematica ...Il forte difensore spagnolo entra al posto di Reca e con due assist consente agli aquilotti di andare in vantaggio ..."E' stata una settimana intensa, volevamo regalare la vittoria ai nostri tifosi per quest'ultimo appuntamento, ma siamo mancati sotto troppi aspetti in ogni settore del campo. Abbiamo avuto le occasio ...